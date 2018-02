Neue Schöffen gesucht

Die Wahl der Schöffen für die Jahre 2019 bis 2023 steht bevor. Noch bis 31. März können Vorschläge für die ehrenamtlichen Richter am Amtsgericht und den Strafkammern des Landgerichtes gemacht werden. Zurzeit werden in den Gemeinden Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen die Schöffenwahlausschüsse an den Amtsgerichten dann die Schöffen auswählen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Volkacher Rathaus. Vorschläge für die Gemeinden Sommerach, Nordheim und Volkach können schriftlich oder persönlich in den jeweiligen Rathäusern abgegeben werden. Anzugeben sind Familien-, Geburts- und Vorname, Familienstand, Geburtsdatum und Geburtsort, Aufenthaltsdauer in der Gemeinde, Beruf, Straße und Hausnummer und eventuell Zeiten früherer Schöffentätigkeiten.