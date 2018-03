Neue Runde für Genehmigung

Das Bauvorhaben für ein Mehrfamilienhaus für betreutes Wohnen in der Dettelbacher Scherenbergstraße geht in eine neue Runde. Wie am Rande des Bauausschusses Dettelbach am Donnerstagabend zu erfahren war, wird sich die Stadt wohl in einer der nächsten Sitzungen nochmals mit dem Antrag beschäftigen müssen.

Wie berichtet, sollen auf einem freien Grundstück im Anschluss an die Schule rund 30 Wohneinheiten für betreutes Wohnen entstehen. Ein privater Investor hat eine Kaufoption für das städtische Grundstück, der Bauantrag wurde im Bauausschuss im Januar ohne Gegenstimmen befürwortet und an das Landratsamt als Genehmigungsbehörde weiter geleitet.

Gegen das Vorhaben entwickelte sich schnell Protest, vor allem der gegenüber liegenden Anwohner in der Scherenbergstraße, die sowohl die Größe des Baues, als auch die steigende Verkehrsbelastung bemängeln und auch eine mögliche Einschränkung ihres Wohnumfeldes befürchten.

Pläne zurückgegeben

Nach Auskunft des Landratsamtes wurden die Genehmigungspläne nun an den Bauwerber zurückgegeben. Denn der alte Bebauungsplan ist in diesem Bereich nicht sehr konkret, spricht im Quartier rund um die Schule, das Altenheim und das betroffene Grundstück von „Allgemeinbedarf“, ohne weitere Festlegungen zu treffen. Deshalb müsse sich das Bauvorhaben „in die Umgebung einfügen“.

Und hier sieht die Genehmigungsbehörde noch Defizite in der Begründung. Deshalb auch hat sie den Bauwerber aufgefordert, dieses „Einfügen“ in die Umgebung zu belegen. So sollte etwa die Höhe des Bauvorhabens geprüft und eine Gliederung des Baukörpers in Erwägung gezogen werden.

Stadt ist erneut gefragt

Ist dies erfolgt, ist wiederum die Stadt Dettelbach gefragt, die ihrerseits eine Einschätzung darüber geben soll, in wieweit sich das Mehrfamilienhaus in die Umgebung einfügt. Das kann aber erst dann erfolgen, wenn die Planung ihr wieder vorgelegt wird.

Am Ende liegt die Entscheidung über eine Baugenehmigung wieder beim Landratsamt.