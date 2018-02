Neue Rektorin: Egal, was kommt, es wird gut - sowieso.

Mit lauten Trommelschlägen kündigten die Grundschüler der St.-Hedwig-Grundschule das feierliche Ereignis an. Am Donnerstag wurde Andrea Lorey, seit diesem Schuljahr kommissarische Schulleiterin, offiziell zur neuen Rektorin ernannt. Und für die meisten Gäste überraschend, weil kurzfristig, verkündete Schulamtsdirektor Kurt Krause zeitgleich, dass Tanja Barth zur neuen Konrektorin berufen wurde.

Ständiger Wandel

Loreys Einführung sei Ausdrucks des ständigen Wandels. „Alles ist im Fluss“, wie Schulrat Veit Burger den griechischen Philosophen Heraklit zitierte. Damit kennzeichnete er die berufliche Laufbahn Loreys, die bisher in vier Landkreisen und neun Schulorten Dienst tat. Lorey ist als Andrea Beck 1969 in Gerolzhofen geboren, dort und in Wiesentheid aufs Gymnasium gegangen, bevor sie in Würzburg fürs Lehramt studierte. Ihre Fächer: Mathe, Bio, Chemie und Kunst. Sei schon der naturwissenschaftliche Schwerpunkt selten, so würden Chemiker in den Lehrerkollegien an Grund- und Hauptschulen gar als Exoten gelten, befand Burger.

Der weitere Weg

Nach Stationen in Sulzbach am Untermain und Werneck arbeitete Lorey als mobile Reserve in den Landkreisen Kitzingen und Schweinfurt. Weitere Deputate führten sie nach Marktbreit, nach Schwarzach, Mainbernheim und Martinsheim. Seit vier Jahren unterrichtet sie in St. Hedwig. Burger zählte die vielen Zusatzfunktionen und Nebenämter in Loreys Schulkarriere auf und resümierte: „Mit Ihnen wird die Stelle ideal besetzt.“

Bildung ein Anliegen

Der Nachbar der Hedwig-Schule, Dekan Hanspeter Kern, der für die Feier das Paul-Eber-Haus zur Verfügung stellte, erinnerte daran, dass Bildung den Kirchen seit Jahrhunderten ein Anliegen sei. Für die jungen Menschen wünschte sich der Dekan Hilfe bei der Entwicklung zum selbstbestimmten Leben auf der Grundlage gemeinsamer Werte.

Managerin

Die Schulleiterin sei so etwas wie „die Managerin eines kleinen, innovativen Unternehmens“, zitierte Oberbürgermeister Siegfried Müller als Sachaufwandsträger der Schule einen Amtskollegen Loreys. Die Rektorin müsse sich vielen Ansprüchen und Herausforderungen stellen. „Seien Sie selbst die Veränderung, die Sie sich für Ihre Schule wünschen“, lautete sein Rat.

Unterstützung zugesagt

Den Vergleich mit einem Manager bemühte auch Elternbeiratsvorsitzender Bertram Dehn. Er hatte eine Stellenausschreibung aus einem Unternehmen mitgebracht, die letztlich viel verlangt, aber wenig bietet. Augenzwinkernd fragte er die Schulleiterin: „Echt jetzt – das haben Sie gewollt?“ Dehn bot für die kommenden Projekte die Unterstützung des Elternbeirats an.

Überschaubare Anzahl

Dass die Schulleitung „anspruchsvoll, vielschichtig, umfangreich“ sei und die zeitliche und finanzielle Vergütung dem nicht angemessen, konstatierte Andreas Liebald, Personalratsvorsitzender im Landratsamt. Er räumte ein, dass die Zahl der Bewerbungen auf eine Leitungsstelle in Schulen oft „sehr übersichtlich sei“, kam aber zum Schluss: „Andrea Lorey kann und will.“

Brennpunktschule

Astrid Glos hob namens des Fördervereins hervor, dass auf die Rektorin enorme Herausforderungen warteten. St. Hedwig sei eine Brennpunktschule mit über 50 Prozent Ausländeranteil. Sie wünschte Lorey, „ein hohes Maß an Bereitschaft, allen Kindern gerecht zu werden“.

Lorey dankte für alle aufmunternden und mahnenden Worte. Sie wünsche sich Schule als Ort, an dem effiziente Menschen zusammen arbeiten und lernen, an dem Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, Respekt und ein Wohlfühlklima herrschen. Der Schulchor der Lehrerinnen formulierte es im Lied gelassen: „Egal, was kommt, es wird gut – sowieso.“