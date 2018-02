Neue Räume und ein Spendenscheck zum Auftakt

Das Arbeitslosenfrühstück (ALF), das bislang immer am ersten Mittwoch in geraden Monaten in der Bürgerstube des Bürgerzentrums Kitzingen stattgefunden hatte, fand nun erstmals im Paul-Eber-Haus statt. Teamleiterin Astrid Glos hob hervor, dass wohl alle den Weg in den neuen Raum gefunden hätten. Noch beim Dezember-ALF habe der Abschied im Vordergrund gestanden, nun aber gebe es deutlich mehr Platz und für das Organisationsteam sei alles leichter zu händeln.

Ein Spendenscheck für das ALF

Glos begrüßte zudem eine Abordnung der AWO Kitzingen, die einen Spendenscheck im Gepäck hatte. Dazu berichtete der Kreisvorsitzende Gerald Möhrlein zusammen mit Clemens Hartmann von WirKT, dem Koordinierungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement, dass bei der Veranstaltung „Letzte Fuhre“ in Kitzingen seit einigen Jahren Kartoffelsuppe in der AWO-Küche des Wilhelm-Högner-Hauses zubereitet und kostenfrei ausgegeben werde. Mit dieser Aktion trete die AWO für ihre Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit ein.

Erlöse aus Spenden für die Suppe kommen seither karitativen Einrichtungen zugute. In diesem Jahr, so Möhrlein, sei die Wahl auf das Arbeitslosenfrühstück gefallen, das die 300 Euro sicher gut gebrauchen könne. Der Erlös war vom Kreisverband aufgestockt worden. Die Wahl auf das ALF sei auch gefallen, da hier regelmäßig ein bemerkenswerter Informations- und Erfahrungsaustausch mit- und untereinander stattfinde. Das ALF ist mit dieser Spende für 2018 kostenmäßig bereits abgesichert, erklärte Glos, denn eine Frau, die namentlich nicht genannt werden wollte, habe ihr bereits eine Spende von 200 Euro überreicht.

Besuch von der Caritas und der KASA

Wie immer beim ersten ALF im neuen Jahr berichteten Jürgen Fuchs von der Caritas und Petra Hösch von der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) der Diakonie in Kitzingen über Neuerungen aus dem Sozialrecht. Fuchs und Hösch kamen als zwei der Heiligen Drei Könige und brachten als Geschenk mit, dass der Regelsatz der Grundsicherung auf 416 Euro aufgestockt wurde. Zudem könne eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag für bis drei Jahre zurück beantragt werden.

Neu sei auch, dass bei Umzügen, die vom Job-Center veranlasst wurden, die Übernahme von Bereitstellungskosten fürs Telefon und Nachsendeanträge der Post beantragt werden könne. Wer aus der Arbeitslosigkeit in den Ruhestand gehe, habe Anspruch auf ein Überbrückungsdarlehen.