Neue Praxis für Augenoptik und Optometrie

Eine Praxis für Augenoptik und Optometrie hat in Volkach neu eröffnet. Das „Sehzentrum Volkach“ in der Storchgasse 1 in der Altstadt unmittelbar neben dem unteren Tor vereint Optometrie und Optik unter einem Dach.

„Etwa 80 Prozent der Sinneseindrücke werden über die Augen empfangen. Mein Anspruch ist es, Kindern und Erwachsenen diese Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten“, lautet das Ziel von Inhaberin Tanja Werner.

Die Augenoptikermeisterin ist in Volkach aufgewachsen, lebte 16 Jahre in München und ist seit vier Jahren wieder an der Mainschleife.

Seit über 30 Jahren ist Werner in der Augenoptik tätig, seit 25 Jahren ist sie Augenoptikermeisterin. Vor vier Jahren schloss sie ein Hochschulstudium zum „Bachelor of Science der Augenoptik und Optometrie“ in München erfolgreich ab. Als Optometristin analysiert und beurteilt sie den kompletten Sehapparat, um Krankheiten oder Auffälligkeiten zu entdecken, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und Empfehlungen zu geben.

In verschiedenen Augenarztpraxen, Laserzentren und im Blindeninstitut Würzburg hat Werner Erfahrung als Optometristin gesammelt. fp