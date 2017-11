Neue Lotsen für das Marktbreiter Schulschiff

Lange Jahre hatte Klaus Kram die Grundschule Maindreieck geführt. Anfang des Jahres verabschiedete er sich in den Ruhestand. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres im September wurden seine Stelle sowie die der stellvertretenden Schulleitung neu besetzt. Nun wurden das neue Leitungsteam offiziell ins Amt eingeführt.

Große Fußstapfen für die neue Rektorin

„Es sind große Fußstapfen, in die sie treten müssen“, sagte Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein, an die neue Rektorin Brigitte Ertl gewandt. „Aber ich bin sicher, dass sie diese ausfüllen können.“ Die gebürtige Münchenerin Ertl hat schon an vielen Schulen in der Region unterrichtet, auch den Posten der Rektorin hatte sie schon inne.

Lehrerin wollte sie eigentlich nie werden, sagte sie bei ihrer Antrittsrede. „Doch dann stellte ich fest, dass ich im Grundschullehramt die evangelische Theologie mit der Arbeit mit Kindern verbinden kann.“ Als Rektorin wolle versuchen, die Schule mit ihren Ideen zu gestalten. Dabei wolle sie die Bildung der Kinder in den Mittelpunkt stellen.

Ein Neubeginn im gewohnten Umfeld

Die neue stellvertretende Schulleiterin, Alexandra Sauer, ist – im Gegensatz zu Ertl – nicht neu in Marktbreit. Bereits seit einigen Jahren unterrichtet sie dort. Trotzdem: „Sie wagen einen Neubeginn und verlassen ihre Komfortzone“, sagte Schulrat Veit Burger und weiter: „Das Schulschiff nun von zwei erfahrenen Kräften gesteuert.“

Unterstützt werden sie bei der Aufgabe, die Schule mit ihren zwölf Klassen und 233 Schülern zu leiten, vom gesamten Lehrerkollegium. „Ich wusste, wenn ich den Job übernehme muss ich es nicht alleine machen“, sagte Sauer. Der Rückhalt von den anderen Lehrern sei großartig. Dabei seien die Kinder stets ihr größter Antrieb.

Willkommensgruß in mehreren Sprachen

Musikalisch gestaltet wurde die Amtseinführung von einigen Lehrern, die extra ein Blockflötenquartett gegründet hatte. Und auch die Schüler brachten sich bei der Begrüßung ihrer neuen Rektorinnen ein. Der Chor empfing die beiden mit einem Willkommenslied in verschiedenen Sprachen, die Klasse 4 a sang später das Schullied.