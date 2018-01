Neue Herausforderungen

Rundum zufrieden mit den Berichten der Verantwortlichen waren die Mitglieder des Vereins für Ortsverschönerung und Gartenpflege bei der Jahresversammlung im Jakobushaus.

Vorsitzender Dietmar Brendt ging auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein. So war der Kartoffel-Wettbewerb ausgefallen und im Gefolge auch die Kartoffelausstellung beim Adventsmarkt. Was die Vereinsführung dadurch kompensierte, dass an diesem Tage eine Kürbisausstellung organisiert wurde, bei der nach Worten Brendts eine exzellente Gemüseschnitzerin ihre Künste zeigte, die auch die Kinder in die Geheimnisse dieser Kunst einweihte.

Zum Jahresprogramm 2017 gehörte auch die traditionelle Baumpflanzung zum Tag des Baumes, der 2018 zum 40. Mal stattfinden wird, der Verkauf von Pflanzerde, die Fahrt zur Kleinen Gartenschau in Pfaffenhofen oder die Mithilfe beim Weinfest „mit hohem Personalaufwand“.

Für 2018 kündigte der Vorsitzende den Verkauf von Pflanzerde und die Ausgabe des Saatguts für den Kartoffelwettbewerb am 21. Und 28. April, die Fahrt zur Bundesgartenschau am 10. Juni nach Heilbronn und die Beteiligung an der Landesgartenschau in Würzburg am 18. Und 19. August an. Bei dieser Schau wird der Großlangheimer Verein Dahliensorten präsentieren. Zu dieser Pflanze wusste Brendt Interessantes zu erzählen, da sie nicht nur wunderschöne Blüten, sondern auch essbare Knollen hat. 36 verschiedene Sorten, die die Mitglieder bestellen können, wurden im Bild präsentiert.

Die stellvertretende Vorsitzende Irene Irmler berichtete als Leiterin der Jugendgruppe von den Aktivitäten der 14 „Langemer Gartenzwerge“ in den Gruppenstunden und im Garten am See, von Bastelarbeiten für Osterschmuck und Adventsmarkt, von der Mithilfe bei der Tour de Müll und den Einbringen von Blumenzwiebeln in die Rabatten entlang der Hauptstraße Ende Oktober. Sie dankte Linda Sterk und Madlene Irmler für die Mitbetreuung der Kinder. Wegen Erkrankung der Schatzmeisterin Dorothe Endres fiel der Kassenbericht aus.

Über die Nachwuchsarbeit freuten sich besonders Bürgermeister Karl Höchner und der Kreisvorsitzende Karl Wolf. „Hochachtung und große Anerkennung“ sprach der Bürgermeister den Aktiven des Vereins für verschiedene Einsätze zum Wohle der Dorfgemeinschaft aus. Als kleinen Dank der Gemeinde gibt es einen Zuschuss zum Kauf der Dahlien.

Karl Wolf hob die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Gemeinde hervor und die Bereitschaft der Langemer, bei der Landesgartenschau in Würzburg mitzumachen, „denn ohne die Gartenbauvereine wäre das nichts“. Er kündigte an, dass Streuobstbestände ein Schwerpunkt im Kreisverband bleiben werden.

Mit der goldenen Ehrennadel des Landesverbandes für 40-jährige Treue zum Gartenbauverein wurden Otto Droll, Fritz Grebner, Hermann Helmer, Friedrich Nagler und Manfred Schumpa geehrt. Die silberne Treuenadel für 25-jährige Zugehörigkeit bekamen David Förth und Emilie Pfannes.