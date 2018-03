Neue Geräte für den Kreisbauhof

Vom Waschgerät für die Leitpfosten bis zum Schneepflug für den Winterdienst: Der Ausschuss für Umwelt-, Verkehr- und ÖPNV des Kreistags hat in den laufenden Haushaltsberatungen der Anschaffung von Geräten zugestimmt.

20 000 Euro wird ein neuer Schneepflug kosten. Der ersetzt den 1991 in Dienst gestellten Vorgänger, der verbraucht, reparaturbedürftig und technisch überholt ist.

Ebenfalls 27 Jahre alt und entsprechend verbraucht ist das Leitpfahlwaschgerät, das ebenfalls ersetzt werden muss. Das 12 000 Euro teure Gerät ist nach Aussage der Verwaltung nötig, um durch die Reinigung der Reflektoren an den Leitpfählen die Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen zu erhöhen.

Der Sicherheit dient auch der neue Leitanhänger für die Straßenwärterkolonne, der auch zur Baustellenabsicherung dient. Auch hier stammt das aktuelle Gerät aus den 90er Jahren. Das neue wird 10 000 Euro kosten.

Zusätzlich wird für 15 000 Euro eine so genannte Wildkrautbürste angeschafft. Mit dem Gerät können die gepflasterten Entwässerungsrinnen entlang der Kreisstraßen gereinigt werden. Bisher war das Gerät mehrfach von den Kollegen im Bauhof in Schweinfurt ausgeliehen worden. Allerdings hat sich das nicht als optimal herausgestellt, weil das Gerät in der Saison von allen gleichzeitig benötig wird. Die Neuanschaffung soll das Problem lösen.

Noch einmal 20 000 Euro wird ein neuer Vorbaubesen für einen Unimog kosten. Auch hier ist der Vorgänger fast 30 Jahre alt und verbraucht.

Neuer Radlader für das Kompostwerk

Mit 234 000 Euro wird der neue Radlader für das Kompostwerk eine größere Anschaffung. Insgesamt gibt es drei Radlader in dem Werk im Klosterforst, das der Kreis seit einigen Jahren in Eigenregie betreibt. Der mit den meisten Betriebsstunden, der auch nur noch 60 Prozent seiner Leistung erreicht, soll ersetzt werden.