Neue Einsatzleiter bestellt

Die BRK-Kreiswasserwacht Kitzingen hat durch den Technischen Leiter Walter Kaluza und seinen Stellvertreter Andreas Ebert die Führer der Schnell-Einsatz-Gruppen Volkach, Dettelbach, Kitzingen und Sulzfeld am Main sowie die übergreifenden Einsatzleiter für den Wasserrettungsdienst auf Kreisebene für die kommenden vier Jahre im Kitzinger Rotkreuz-Haus bestellt.

Verschiedene Bootsklassen

Eine Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) im Wasserrettungsdienst besteht aus einem Einsatzfahrzeug mit Rettungs- und Tauchgeräten sowie in der Regel aus einem Motorrettungsboot. Die Wasserwacht verfügt über verschiedene Bootsklassen – je nach Einsatzart, um so schnell wie möglich Menschen in Lebensgefahr auf den Wasserflächen im Landkreis Kitzingen helfen zu können. Bei einer Alarmierung durch die Integrierte Leitstelle Würzburg fahren die jeweils notwendigen Schnell-Einsatz-Gruppen an den gemeldeten Unglücksort und werden dort von einem Einsatzleiter im Wasserrettungsdienst geführt. Dieser koordiniert den Einsatz und stimmt sich mit Polizei, Feuerwehr und THW ab.

Aktuelles besprochen

Bei der Veranstaltung wurde auch das aktuelle Alarmierungskonzept der Integrierten Leitstelle Würzburg besprochen und einsatztaktische Abstimmungen vorgenommen. So gibt es unter anderem eine neue Richtlinie zum Einsatz bei einem Massenanfall von Verletzten, die der ersteintreffenden Schnell-Einsatz-Gruppe eine hohe Gewichtung in der Sichtung von Verletzten und deren Einstufung von Transportprioritäten zuweist. Bei dem hohen Fahrgastschiffsaufkommen auf dem Main ist die Gefahr für einen Unfall höher geworden, was jüngste Einsätze in anderen Landkreisen beweisen. 2017 wurde die Wasserwacht im Landkreis Kitzingen zu knapp 30 Einsätzen am Main und zu den umliegenden Seen gerufen.

Zusätzlich hält die Wasserwacht im Landkreis Kitzingen einen Tauchtrupp des unterfränkischen Wasserrettungszuges in Einsatzbereitschaft. Dieser kann deutschlandweit zu verschiedensten Katastrophen eingesetzt werden.