Neue Bauplätze und ein Kunstrasenplatz

Wenn der Kitzinger Verwaltungs- und Bauausschuss am Donnerstag, 30. November, um 18.30 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Rathauses tagt, geht es um rund 33 Bauplätze am Kitzinger Hammerstiel. Weil Bauplätze in Kitzingen Mangelware sind, hatte der Stadtrat im April 2016 grundsätzlich die Überplanung der Flächen neben dem bestehenden Wohngebiet am Hammerstiel und der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße beschlossen.

Die gut zwei Hektar große Fläche könnte laut Sitzungsvorlage für rund 33 Bauplätze reichen – davon 27 auf städtischem Grund. Der Bebauungsplan Südlicher Hammerstiel steht in der Zwischenzeit. Stimmt der Ausschuss zu, kann er öffentlich ausgelegt werden.

Hotelbetrieb wird erweitert

Das gilt auch für die Änderung des Bebauungsplans für den Richthofen-Circle. Die ehemalige US-Fläche an der Straße nach Großlangheim ist seit 2005 Sondergebiet für Freizeit und Reitsport mit angegliedertem Wohnen. Die Änderung wird nötig, weil es Pläne für die Erweiterung des bestehenden Hotelbetriebs auf dem Gelände gibt.

Kunstrasen im Sickergrund

Das Sportzentrum im Sickergrund bekommt einer Kunstrasenplatz. Das hat der Stadtrat Mitte Februar beschlossen. Wenn der Ausschuss zustimmt, wird der in die Jahre gekommene Hartplatz zu einem Kunstrasenplatz umgebaut. Dem Ausschuss liegt nach einer Ausschreibung dazu ein Angebot in Höhe von gut 586 000 Euro vor. Inzwischen ist auch die Zuschussfrage geklärt. Die Regierung von Unterfranken hat einen Zuschuss von 270 000 Euro in Ausschicht gestellt; das wären rund 60 Prozent. Parallel dazu sollen auch die Bewässerungsanlagen der Sportplätze neu gebaut und weitere Verbesserungen wie Flutlichtanlagen durchgeführt werden. Laut Zeitplan sollen die Arbeiten im Januar 2018 beginnen und im Juni abgeschlossen sein.