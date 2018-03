Neue Ära beim Gesangverein

Beim Großlangheimer Männergesangverein (MGV) begann am Samstag eine neue Ära. Bei der Jahreshauptversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Und es gibt einen weiteren Chor in den Reihen des MGV. Neben dem Männer- und Kinderchor wird sich nun ein gemischter Chor unter dem Namen Legato vor allem der Jazz- und Popmusik widmen.

Neue Spitze

Nachdem sich die bisherige Führungsetage nicht mehr zur Verfügung gestellt hatte, gab es bei einen Generationswechsel. Einstimmig wurden Thomas Sterk zum neuen ersten Vorsitzenden und Petra Sterk und Felix Sterk als Stellvertreter gewählt. Die Kassengeschäfte führt nun Klaus Henke und als Schriftführer ist Peter Sterk für das Protokoll zuständig.

Als Ehrenvorstand verabschiedet

Der bisherige Vorsitzende Ralf Weigand, der 25 Jahre an der Spitze des MGV stand, wurde mit allen Ehren und der Ernennung zum „Ehrenvorstand“ verabschiedet. Sein Nachfolger hob die Schaffenskraft hervor, die mit ein Grund für das Domizil der Sänger im Kulturhaus und die Mitgliederzahl von 475 Personen sei.

Die Sänger stimmten nach der Melodie eines Seemannsliedes ein Loblied an. Daneben gab es ein Fotobuch und einen Wellnessgutschein. Weigands Nachfolger Thomas Sterk nannte es als eines seiner Ziele „auf der Grundlage der Tradition nach vorne zu schauen und mit weiteren gutem Zusammenhalt stark zu bleiben“.

Stehender Applaus

„Ich hätte vor 50 Jahren nicht gedacht, wieviel Freude es macht, mit den verschiedensten Menschen zu singen“, bekannte der langjährige Vorsitzende bei seinen Abschiedsworten. Das Vertrauen der Sänger und der Vereinsmitglieder sah er als Grundlage dafür, den Verein auf Kurs halten zu können. „Es war eine wunderschöne Zeit.“ Besondere Dankesworte richtete er an seine Frau Angela und an Chorleiter Winfried Worschech: „Wir waren ein echtes Dreamteam“. Am Ende gab es lang anhaltenden stehenden Applaus. Viel Beifall gab es auch für Weigands Stellvertreter Günter Ritz, sowie für Kassier Manfred Schumpa und Schriftführer Ernst Fuchs, die viele Jahre für Finanzen und Protokoll zuständig waren.

Der Rückblick

Den Jahresrückblick präsentierte Thomas Sterk, den Kassenbericht erstattete Manfred Schumpa, dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt. Ralf Weigand hatte sich mit herzlichen Worten für vielfältigen Einsatz bedankt, „denn ohne die vielen Helfer wäre das alles nicht möglich gewesen“.

Zufriedener Chorleiter

Chorleiter Winfried Worschech zeigte sich mit Chorproben und Auftritten des Männerchors rundum zufrieden und forderte dazu auf, sich Gedanken über seine Nachfolge zu machen. Über die Aktivitäten des Kinderchors berichtete Sabrina Streller. Elke Kuhn, Vorsitzende der Sängergruppe Kitzingen und Alois Henn, Vorsitzender des Sängerkreises Würzburg, hoben Treue und Einsatzbereitschaft der geehrten Sänger hervor und Bürgermeister Karl Höchner – „da geht mir das Herz auf, wenn ich den Chor höre“ – das sehr gute Miteinander im Verein und mit der Gemeinde. Die langjährige Kinderchorleiterin Petra Sterk stellte den neuen Chor „Legato“ vor, der von Florentine Faber geleitet wird.

Ehrungen

25 Jahre Mitglied beim MGV: Christel und Helmut Christmann, Barbara Herrmann, Gabi und Hubert Högner, Petra Pfannes-Kosiolek, Jürgen Popp, Christine Rickel, Norbert Schmitt, Hermann Sterk und Alexandra Worschech. 40 Jahre Mitglied: Werner Adrio und Franz Pfannes. 50 Jahre: Alois Bauer, Ernst Fuchs, Klaus Georgi, Leo Mrfka, Willi Priester, Gerold Weber und Ralf Weigand. 60 Jahre: Reinhard Worschech. 65 Jahre: Lorenz Faustmann. 70 Jahre: Karl Bergmann. Zehn Jahre aktiv: Günter Ritz, Felix Sterk, Thomas Sterk. 40 Jahre aktiv: Adolf Ackermann. 50 Jahre aktiv: Klaus Georgi und Ralf Weigand.