Neubürger fühlen sich wohl in Castell

Den traditionellen Empfang zu Beginn des neuen Jahres nutzte Castells Bürgermeister Jochen Kramer nicht nur, um seinen Mitbürgern in gemütlicher Runde alles Gute für 2018 zu wünschen. Er begrüßte im Gemeindehaus auch den ein oder anderen Neuen, der im vergangenen Jahr in den Ort gezogen war.

Das sind etwa Erika und Hans Sauermann, die nun in Castell wohnen. Ein Zufall sei es gewesen, der die beiden Ruheständler in die Gemeinde am Steigerwald geführt habe, sagte Erika Sauermann. „Wir wollten eine barrierefreie Wohnung, lasen eine Anzeige und dachten, da schauen wir uns einmal um.“ Sie stießen auf ein Projekt in Castell, das ihnen sofort zusagte. Aussicht, Landschaft, Natur, das sprach für sich.

15 bis 20 neue Einwohner

Zuletzt lebten beide in Kürnach, doch die Gegend um Würzburg erschien ihnen als zu teuer für eine eigene Immobilie. Also entschloss sich das Ehepaar für die 900-Einwohner-Gemeinde. „Wir hatten nicht vor, noch einmal ein Haus zu bauen, das war nicht geplant. Jetzt sind wir sehr froh, dass wir es gemacht haben Wir wurden hier sehr freundlich aufgenommen“, erzählt Erika Sauermann. Sie gehören damit zu den etwa 15 bis 20 Personen, die 2017 nach Castell zogen, was Bürgermeister Kramer freut.

Überhaupt hob er in seiner besinnlichen Ansprache die Gemeinschaft vor, die dort noch herrsche. Auf dem Land, wie etwa in Castell, spüre er noch einen Zusammenhalt – in Zeiten, die ihm aus mancherlei Gründen Angst machen. Vieles könne er nicht mehr verstehen, eine Wertegesellschaft gehe mehr und mehr verloren, weil die Menschen zunehmend nach ihren eigenen Vorteil handeln würden.

Miteinander funktioniere noch

Bürgermeister Kramer fragte sich, wohin der Staat, die Gesellschaft, steuere. Vieles gehe ihm zu schnell, sei zu oberflächlich, das gesamte System biete große Widersprüche. Dazu beschleiche viele Menschen eine Angst vor der Zukunft, obwohl der Wohlstand im Land hoch sei.

Inne halten und sich besinnen, das rate er. Kramer führte seine Dankbarkeit aus, „hier auf dem Land, in unserer Gemeinde zu leben, wo ich das Gefühl einer heilen Welt immer noch habe.“ Zukunft sei kein Schicksal, führte er aus. Das Vereinswesen, das Miteinander, funktioniere noch.