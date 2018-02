Neubert und Bock gewählt

Die Hauptversammlung der Feuerwehr in Rüdenhausen hatte neben den Berichten aus den vergangenen Monaten die Wahl der Vertrauensleute der Wehr als Punkt. Hier wurde Jürgen Bock und Christian Neubert gewählt. Während Bock im Amt bestätigt wurde, tritt Neubert an die Stelle von Martin Lindner. Außerdem wurden die Kassenprüfer Wilhelm Pfeiffer und Karl-Heinz Rebitzer in ihrem Amt bestätigt. In der Versammlung berichtete Vorsitzender Dieter Hüßner kurz über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Hüßner erinnert die Atemschutz-Geräteträger an die Streckentermine in Würzburg und unterstrich die Bedeutung und Notwendigkeit. Für den erkrankten Kommandant Steffen Ackermann trug sein Stellvertreter Michael Müller vor, welche Einsätze und Übungen die Rüdenhäuser Wehr absolvierte. Von Seiten der Jugend gab Jochen Schwemmer einen Rückblick. Der Jugendwart hat zur Zeit sechs männliche und zwei weibliche Anwärter.

Von der Jugend wurden schließlich Kai-Yvo Baudler und Stefan Nürnberger in die aktive Wehr aufgenommen. Das freute nicht nur Kreisbrandinspektor Günter Wilhelm, der aus dem Feuerwehrwesen des Landkreises informierte. Dabei sagte er, dass der Digitalfunk im Landkreis mittlerweile gut funktioniere, es gebe kaum noch Funklöcher. Er appellierte an die Aktiven, dass sich weitere Rüdenhäuser zu Atemschutz-Geräteträger ausbilden lassen. Das Zeltlager der Jugendfeuerwehren im Landkreis solle laut Wilhelm auch 2018 in Hörblach statt finden. Schließlich bedankte sich in der Versammlung Bürgermeister Gerhard Ackermann bei den Aktiven für ihr Engagement.