Neubau ist unumgänglich

Der Nordheimer Kindergarten ist laut Landratsamt Kitzingen und der Regierung von Unterfranken mit einer Fläche von 1500 Quadratmetern schlichtweg zu klein. Wie Bürgermeister Braun in der Sitzung informierte, erlischt zum 31. August 2019 die Betriebserlaubnis. Seitens der Gemeinde ist man auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück für einen Neubau. Das neue Domizil der Nachwuchsbürger sollte laut Braun eine Mindestfläche von 4400 Quadratmetern aufweisen.

Im Zuge der 1100-Jahr Feierlichkeiten der Gemeinde Nordheim war ursprünglich auch der Rekordversuch „Größte Weinprobe der Welt“ und damit einhergehend die Eintragung ins Guinness-Buch der Rekorde geplant. Dieses Ansinnen scheiterte laut Touristikratsprecher Dietmar Rohmfeld zum einen an dem mehrseitigen Aufgabenkatalog und zum anderen an zu hohen Kosten und zu großem Personalaufwand. Bürgermeister Guido Braun stellte nunmehr eine kostengünstigere Variante vor. So wird man am 21. April dieses Jahres eine deutschlandweite Rekordweinprobe mit 1100 Weinen in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen RID (das Rekord-Institut für Deutschland) in Nordheim organisieren. Ralf Bäuerlein sprach sich gegen die Anmeldung bei erwähnten Unternehmen aus. Die Werbewirksamkeit sei gleich „null“ und somit die Durchführung über RID überflüssig. Die übrigen Ratsmitglieder votierten jedoch für die Anmeldung über das Rekord-Institut für Deutschland, das als Servicegebühr der ausrichtenden Gemeinde Nordheim den Betrag von 3530 Euro für Rekordrichter und Urkunden sowie Kilometer-Geld in Rechnung stellt.

Weitere Punkte im Nordheimer Gemeinderat:

• Für den Ausbau der Ortsstraßen wurde für die Beweissicherung von eventuellen Schäden an den Gebäuden, Mauern und Zäunen der Auftrag an die Firma GMP Geotechnik vergeben. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

• Die Heizungsanlage im Nordheimer Bauhof wird laut Bürgermeister Guido Braun von Öl auf Erdgas umgestellt. Den Auftrag zum Brennerwechsel erhielt das Volkacher Unternehmen Hochrein zum Preis von 3126 Euro.