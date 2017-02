Neubau der Kinderkrippe bleibt Dauerthema

„Stell dir vor, es ist Bürgerversammlung, und fast keiner geht hin“ – so ließe sich die Situation in Wiesentheid beschreiben. Dort hörten sich, ohne Gemeinderäte und -bedienstete gerechnet, nur 15 Personen den Vortrag von Bürgermeister Werner Knaier über die aktuelle und künftige Gemeindepolitik an. Brisanz bot allein das Thema Standort für den Neubau einer Kinderkrippe, das auch in der Versammlung angesprochen wurde.

Kindergarten sitzt im Rathaus

In der Frage hakte Matthias Ruland nach und schilderte seine Sicht. Als Normalbürger verstehe er nicht, was Sache sei. Es gebe so viele Aussagen und Meinungen, da sei es schwierig, durchzublicken. Er wolle erklärt bekommen, was denn nun stimme. „Das ist Kasperletheater. Der Kindergarten sitzt im Rathaus“, so sei sein Eindruck aus der bisherigen Diskussion. Bürgermeister Knaier verwies darauf, dass es nicht einfach sei, ein Thema, welches im Gemeindeparlament etliche Stunden diskutiert wurde, in Kürze zusammenzufassen. Fakt sei, dass die Kommune vom Gesetzgeber aufgefordert wurde, weitere 18 Krippenplätze zu schaffen. Dazu sei ein neues Gebäude notwendig, das so geplant werden soll, dass es noch einmal erweitert werden kann.

Aus diesem Grund brauche man Platz. Das Grundstück am Mehrgenerationenplatz, wie ihn das Bürgerbegehren vorschlägt, sei dazu nicht ideal.

Grundbesitzer wollen nicht verkaufen

Knaier räumte ein, dass die Kommune aktuell keine Fläche dafür besitze, Grundbesitzer seien kaum bereit, zu verkaufen. Er hält das Bürgerbegehren für „nicht zielführend“, weil die Bürger nicht annähern über das Maß an Informationen verfügten wie der Gemeinderat. Das Gremium sei dafür gewählt, Lösungen zu finden. Der Bürgermeister wünsche sich, dass alle an einem Strang ziehen. Schließlich gehe es darum, das Beste für die Kinder und die Familien zu schaffen.

Fragen der Besucher

Aus den Reihen der Bürger fragte Alfred Rückel später, ob die Gemeinde nun alle Flächen im Gewerbegebiet Mähling besitze. Noch nicht, antwortete der Bürgermeister. Demnächst stehe ein Gespräch mit einem Grundbesitzer an, bei dem er letzte Details klären wolle. Zum Standort des Denkmals am Neßtfellplatz sagte Knaier, dass es beim bisherigen bleiben solle. Das Monument werde auf ein 45 Zentimeter hohes Podest gestellt, um es hervorzuheben. Beim Thema Fußweg am Heckenberg erbat sich Bürgermeister Knaier weiter Geduld, die Gemeinde sei kurz davor, den Weg zu erwerben.

Planungen 2017

Bei den Ausführungen über die Gemeindepolitik informierte der Bürgermeister über Planungen 2017. So soll das Rettungszentrum des Roten Kreuzes in der Korbacher Straße bis etwa Mai fertig sein. Das Gewerbegebiet Mähling werde demnächst an die B 286 angeschlossen, was über eine so genannte intelligente Ampel geschehen soll. Im Ortskern steht in der Forstamtstraße und in der Köglergasse die Erneuerung von Kanal und Wasserleitung an. Hier sei die Kommune vom Gesetz her verpflichtet, Beiträge von den Anliegern zu erheben. „Ich bin guter Dinge, dass es im überschaubaren Rahmen bleibt“, zeigte sich Knaier zuversichtlich.

Mitarbeiter für Tourismus eingestellt

Im Tourismus wolle sich die Gemeinde künftig verbessern, deswegen habe man für diese Sparte einen Mitarbeiter eingestellt. „Gerade was Gastronomie und Übernachtung betrifft, sind wir noch nicht so toll aufgestellt“, sagte Knaier. Verschiedene Angebote, wie ein barocker Spaziergang, seien im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung der Mauritiuskirche im Oktober bereits auf den Weg gebracht.

Gemeinde ist als Wohnort begehrt

Insgesamt sieht er seine Gemeinde, die aktuell 4809 Einwohner mit Hauptwohnsitz zählt, gut aufgestellt und als Wohnort begehrt. Von 42 Bauplätzen im Gebiet Weihersbrunnen seien derzeit nur noch wenige frei. Auch finanziell sei alles im Lot in Wiesentheid. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beliefen sich zuletzt auf 3,7 Millionen Euro, im 26,4 Millionen Euro umfassenden Haushaltsplan sind 13 Millionen Euro für Bauarbeiten vorgesehen.