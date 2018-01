Neu im Hallenbad

Stefan Laurer ist der neue Betriebsleiter des Iphöfer Hallenbads. Am 15. Januar übernahm der 34-Jährige die vakante Stelle, die nach dem überraschenden Tod des vorherigen Hallenbadchefs frei gewesen war. Laurer hatte nach seiner Ausbildung zum Fachangestellten für Bädertechnik zunächst in Würzburger Bädern gearbeitet. „Als ich dann vor kurzem nach Iphofen gezogen bin war es naheliegend, dass ich mir hier eine Stelle suche“, sagte er. Iphofens Bürgermeister zeigte sich zufrieden mit der Neubesetzung und sprach von einem Neustart: „Wir sind froh, dass wir wieder jemanden haben und wollen in Iphofen ein attraktives Familienbad zur Verfügung stellen.“