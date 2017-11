Natur- und Wanderfreunde luden zur Lichterwanderung

(ppe) Zur Lichterwanderung hatten die Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn eingeladen. Mit Laternen, aber auch mit Fackeln und Taschenlampen, hatten sich die Teilnehmer eingefunden. Die Wanderung führte zum Geisberg südlich von Wiesenbronn. Von weitem konnte man das von Schwedenfackeln beleuchtete Ziel erkennen, so die Mitteilung des Vereins an die Presse. Am Geisberg lud Jugendwartin Dora Stapf ihre Wichtel in das Labyrinth ein, wo es galt, eine „Fledermaus“ zu finden. Anschließend spielten die Wichtel unter Anleitung von Dora Stapf ein Spiel: Ein als Fledermaus verkleidetes Kind musste eine „Motte“ einfangen.