Natur in Gefahr

Die „Rote Liste“ der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen (IUCN) wird immer länger. Für viele Tier- und Pflanzenarten gilt: gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht. Grund dafür ist immer mehr der Mensch, der wertvollen Lebensraum zerstört. Dabei geht es nicht nur um Elefant und Nashorn, sondern auch um viele Arten, die in Franken zuhause sind. „Für uns ist jeder Tag ein Tag des Artenschutzes“, erklärt Dieter Lang von der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Kitzingen.

Landwirtschaft und Lebensraum

Zu den Tieren in der Region, die besonderen Schutz benötigen, zählt zum Beispiel der Feldhamster: „Als die Population noch größer war, haben sich die Feldhamster auch einmal in sandigen Böden, wie rund um Marktsteft, niedergelassen.“ Heute finde man die Tiere nur noch in sehr fruchtbaren Böden, wie bei Dettelbach und Biebelried. Die landwirtschaftliche Nutzung dort gefährdet allerdings den Lebensraum: „Wir bitten daher die Landwirte, einige Getreidestreifen stehen zu lassen. So kann der Hamster in Ruhe seine Winterbaue graben und mit Nahrung füllen.“ Als Gegenleistung gibt es Geld für den Ertragsausfall. Das funktioniere sehr gut: „Würden die Landwirte nicht mitziehen, dann ginge gar nichts.“

Auch Amphibien, wie die Gelbbauchunke, benötigen besondere Unterstützung: „Die ist zwar noch weit verbreitet in Bayern, aber die einzelnen Lebensräume werden immer kleiner“, erklärt Dieter Lang. Deshalb werden, beispielsweise im Steigerwald, neue Tümpel angelegt.

Neben Fledermäusen, für die es im Landkreis einen eigenen Fledermausbeauftragten gibt, kümmert man sich auch um ein anderes geflügeltes Sorgenkind: den Ortolan. Die seltene Vogelart kommt in Süddeutschland nur noch in den Landkreisen Schweinfurt, Würzburg und Kitzingen vor, und hat spezielle Anforderungen an den Lebensraum: „Der Ortolan bevorzugt Streuobstwiesen mit Ackerboden.“ Doch diese Streuobstäcker seien heute nicht mehr so verbreitet, wie noch vor 20 Jahren. „Insgesamt geht die Tendenz beim Ortolan nach unten.“ Europaweit gesehen hat der Vogel nämlich noch ein zusätzliches Problem: In Frankreich gilt er als Delikatesse.

Schlingnattern lieben Hänge

Ein etwas anderes Fressproblem gibt es im Bereich der Reptilien. Die seltene Schlingnatter, etwa 60 bis 70 Zentimeter lang, fühlt sich besonders an den Hängen im Maintal und in den Schotterbetten von Bahnstrecken wohl. Dort schnappt sie sich gerne die ein oder andere Zauneidechse: „Die Schlingnatter weiß aber eben leider nicht, dass die Zauneidechse ebenfalls selten ist.“

Großen Aufwand bescheren den Naturschützern die streng geschützten Biber, deren Dämme regelmäßig abgetragen werden müssen, um Überflutungen vorzubeugen. „Es gibt auch Bereiche, wo sie sich nicht ansiedeln dürfen, zum Beispiel bei Kläranlagen.“

Auch um seltene Pflanzen im Landkreis kümmert sich die Naturschutzbehörde. „Der große Sommerwurz hat beispielsweise nur noch zwei bis drei Wuchsorte in Bayern.“ Diese Flächen müsse man in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband offen halten und pflegen, indem man feste Mähzeiten und einen Mährhythmus beibehält.

Trockenheit ist Fluch und Segen

Ausgestorben sei noch keine Art, seit er für den Naturschutz tätig ist, so Dieter Lang. „Wir sind im Landkreis Kitzingen breit aufgestellt, was Artenvielfalt angeht.“ Das Klima spiele dabei eine wichtige Rolle: „Ein trockenes Frühjahr, wie aktuell, ist schlecht für die Amphibien. Auf der anderen Seite ist es aber gut für die Sandrasen-Gebiete.“ Sollte sich das Klima in Zukunft allerdings weiter in Richtung Trockenheit verlagern, könne das durchaus zu Artenverschiebungen führen: „Wir sind ja jetzt schon einer der trockensten Landkreise.“

Der Mensch könne relativ einfach einen erheblichen Teil zum Artenschutz beitragen. „Man sollte einfach etwas sensibler durch die Landschaft gehen.“ Machmal könne schönes Vogelzwitschern auch eine andere Bedeutung haben: „Das kann auch heißen: Hau ab, ich will in Ruhe meine Jungen füttern.“ Wenn in der Nähe einer Vogelbrut zu viel los sei, könne das sogar dazu führen, dass die Brut aufgegeben wird.

„Oft fehlt auch der Respekt vor den Naturschutzgebieten.“ Viel zu oft pflügten Wanderer und Mountainbiker neue Pfade durch das geschützte Gebiet und zerstörten so Lebensraum, statt auf den Wegen zu bleiben. „Ausgeschilderte Wanderwege sind kein Problem, die sind in der Regel mit uns abgesprochen.“

Nicht an die Märchen glauben

Für Dieter Lang ist die Rückkehr des Wolfs, der nach gezielter Ausrottung langsam wieder seinen Platz in deutschen und bayerischen Wäldern zu finden scheint, nur eine Frage der Zeit. „Ob das in fünf oder zehn Jahren ist, das steht in den Sternen. Aber man wird sich irgendwann mit ihm beschäftigen müssen.“ Nicht auszuschließen, dass vereinzelte Tiere in der Region unterwegs sind: „Bei Forchheim wurde ja bereits ein Tier gesichtet. In einer Nacht kann ein Wolf locker 30 Kilometer zurücklegen. Ich bin mir daher ziemlich sicher, dass schon ein Wolf durch den Steigerwald gezogen ist.“

Allerdings sei das kein Grund zur Beunruhigung: „Da braucht niemand Angst haben. Man sollte nicht an die Märchen glauben.“ Wenn sich die Wölfe dauerhaft niederlassen, dann wohl eher in den größeren, zusammenhängenden Waldgebieten bei Ebrach, so Lang. „In den kleinen Wäldern um Kitzingen gäbe es einfach zu viele Störungen.“