Nationalparkverein erteilt Mergner Absage

Die Spitze des Vereins Nationalpark Nordsteigerwald sieht zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Veranlassung für eine Waldbegehung, wie sie der Leiter des Forstbetriebs Ebrach aufgrund der Kritik an Fällaktionen im Staatsforst im Beisein der zuständigen Revierförster allen Waldinteressierten angeboten hatte. Dies geht aus einem von Benedikt Schmitt für den gesamten Vorstand unterzeichneten offenen Brief an Ulrich Mergner hervor.

Darin heißt es: „Grundsätzlich begrüßen wir als Bürgerverein, dessen satzungsgemäßes Ziel es ist, die Errichtung eines Nationalparks zu unterstützen, das Trittsteinkonzept als gute Lösung für Wirtschaftswälder. Unsere wertvollen Buchenwälder im Steigerwald erfordern jedoch den bestmöglichen Schutz durch den Status Nationalpark als dauerhafte Sicherung für die Zukunft.“

Die Entwicklung eines Buchenaltbestandes und seine ökologische Wertigkeit würden mit jedem Eingriff – wie in der laufenden Einschlagsaison praktiziert – um Jahrzehnte zurückgeworfen. Eine lange Kontinuität in der Entwicklung des Waldbestandes finde dadurch nicht statt. Ein großflächiges, zusammenhängendes Waldgebiet mit ungestörter Entwicklung über alle Standorte und Waldentwicklungsphasen hinweg, könne durch ein Trittsteinkonzept eben nicht ersetzt werden, zumal diesem nach wie vor jegliche rechtliche Absicherung fehle.

Dem Verein Nationalpark Nordsteigerwald gehe es aber auch um die grundsätzliche Frage, die da laute: Wollen wir als reiches Land einen Nationalpark im Steigerwald oder ziehen wir es vor, dass dieses wertvolle Naturerbe zukünftigen Generationen vorenthalten wird zum Vorteil einer internationalen Holzlobby, die unter dem Deckmantel von „Schützen“ (Trittsteinkonzept) „und Nützen“ (z.B. Holzentnahme in 175 Jahre alten Beständen, die wenige Jahre vor dem Erreichen des Klasse 1-Schutzstatus stehen) schalten und walten kann, während die Bürger und damit das Volk nicht in den Entscheidungsprozess integriert wird?

Im Endeffekt gehe es darum, weiterhin im großen Stil Holz zu ernten und nicht um einen wirklichen Schutz des Steigerwalds, schreibt Benedikt Schmitt im Namen des Vorstands des Nationalpark-Vereins. Deshalb sehe man keinen Anlass für eine gemeinsame Waldbegehung.