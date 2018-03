Nasse Füße und leckere Bratwürste

Der Kitzinger Stadtmarketingverein (STMV) war von Radio Charivari für die Kaltwasser-Grill-Challenge nominiert worden und schritt am Samstag vor dem Kiliansbrunnen auf dem Marktplatz zur Tat. Frank Gimperlein und Katrin Weber vom STMV standen im Wasser eines Planschbeckens, umgeben vom morgens gefallenen Schnee. Sie wurden unterstützt von Hofrat Walter Vierrether und sieben Hoheiten aus dem Kitzinger Hofstaat sowie mehreren Aktiven des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Kitzingen. Zum Aufwärmen hatten sie auch einen Schnaps parat. In einer aufgenommenen Videobotschaft nominierte Frank Gimperlein alle Kitzinger Bürger als Nachahmer dieser Kaltwasser-Challenge. Der Erlös des Bratwurstverkaufs ging an das Rote Kreuz. Die Challenge ist für einen guten Zweck und deswegen hoffte Frank Gimperlein auf viele Nachahmer und er rief zu Spenden an das BRK auf, „denn irgendwann brauchen wir alle das BRK“, betonte der STMV-Mann.