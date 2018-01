Narr von Europa in Gold für Rössert

Gerhard Fiedler, Abgesandter der FEN, ehrte verdiente Mitglieder der Narrengilde Grün-Weiß Laub. Den Jahresorden erhielten Stehanie Heim und Ellen Göllner.

Beide begannen ihre tänzerische Laufbahn bei den Minis der Spielvereinigung Laub. Stephanie Heim hat alle Garden der Narrengilde durchlaufen und tanzt heute noch in der Prinzengarde. Seit Mai 2005 ist sie dazu noch Trainerin der Minis und der Kindergarde Marsch.

Ellen Göllner tanzte von 2007 bis 2013 mit ihrem Bruder Timo als Tanzpaar, danach Solo. Sie tanzt heute bereits in der 11. Saison. Seit 2015 trainiert sie die Kindergarde Polka. Für die Anschaffung neuer Kostüme zeigte sie sich mitverantwortlich.

Den Narr von Europa in Gold erhielt Matthias Rössert. Seit 1998 war er Sitzungspräsident für mehrere Jahre. Seither ist er Elferrat und Betreuer. Er vertritt oftmals die Narrengilde bei Auswärtsauftritten, falls der Sitzungspräsident verhindert ist. Fiedler bezeichnete ihn als Haus- und Hofschreiner der Narrengilde. Isolde Weickert wurde mit dem Narr von Europa in Silber geehrt. Von 1993 bis 2007 tanzte sie in der Prinzengarde. Seit 15 Jahren ist sie Trainerin der Minis bei der Spielvereinigung Laub und sorgt so für den Nachschub in den Garden der Narrengilde.

Den Narr von Europa in Bronze erhielt Lukas Veth. Seine Karriere begann ebenfalls bei den Minis. 2006 und 2007 trat er in der Bütt auf. Danach wurde er Elferrat, und er tanzt im Männerballett. Seit 2017 ist er Betreuer des Elferrates und hilft bei Technik und Erneuerungen mit.