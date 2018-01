ANGELINA HOYER 06.08.2014

Namen & Notizen

aus Burggrub-Geiselwind hat an der Berufsfachschule Scheinfeld ihre Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert. Bei der praktischen Ausbildung schnitt sie als Klassenbeste mit der Note 1 ab. Stolz auf diese Leistung ihrer Schülerin ist die Senioreneinrichtung Schloss Ebracher Hof in Mainstockheim. 2013 hatte Hoyer an den World Skills teilgenommen und war als Deutsche Meisterin hervorgegangen. Zusammen mit vier anderen Abschlussschülerinnen erhält sie ein Stipendium von je 6000 Euro. Sie möchte laut Mitteilung noch ein Jahr in Mainstockheim weiterarbeiten und dann voraussichtlich Pflegepädagogik studieren. Foto: Hoyer