Närrisches Raumschiff landet in Schwarzach

Alle zwei Jahre verwandelt sich die Schwarzachhalle in ein närrisches Tollhaus. Als Superhelden vom Raumschiff SVS 1949 führte das Moderations-Quartett aus Daniela Troll, Linda Döring, Florian Hein und Christian Philipp durch das bunte Programm der 22. Schwarzacher Prunksitzung. Den Auftakt markierte das Bläserecho mit stimmungsvollem Einzug durch die Reihen, auf der Bühne heizten die Blasmusiker mit Sänger Matthias Blass weiter die Stimmung an. Als Tabaluga-Formation verwandelten die Tanzmäuse des SVS die Bühne in den Planeten Grünland. Mit Nina Neumann und Linda Schmitt flogen zwei junge Hexen vom Blocksberg ein. Ihre Jugendbütt animierte sogar das Publikum zum Mitzaubern. Als Nachwuchstalente entpuppten sich auch die Dettelchen und Dettelchen-Minis.

Schräge Machthaber der Welt

Für Stefan Eichner, besser bekannt als „Das Eich“ ist die Schwarzacher Prunksitzung mittlerweile ein Routine-Termin. Der entspannte Franke berichtete über seine Erfahrungen mit der Jugend und deren Wortschatz im Kulmbacher Stadtbus und gab sein Lied über Fremdwortspezialisten zum Besten.

Rolf Herzel alias Hauptmann Küppers weckte Erinnerungen an die 70er Jahre und äußerte närrische Kritik über manchen schrägen Machthaber dieser Welt. Mit ihrem Showtanz entführten die Panthers des SVS die Faschingsgäste zu Aladin und seiner Wunderlampe.

Nicht schlecht staunten die Zuschauer, als Markus Schüler alias der Frankenhuper ein ausziehbares Alphorn herzauberte. In seinem Hupen-Anzug führte er eine Polonaise durch die Halle an. Die Dance and Partycrew lieferte eine stimmungsvolle Einlage als Oscarverleihung mit Showtänzen zu verschiedenen Filmen. Zum Abschluss kündigte sich noch Besuch vom Traumschiff Surprise an. In bunten Kostümen brachten die Alten Herren die Stimmung nochmal zum Kochen.

50 Akteure beim Finale auf der Bühne

Das Konzept der Organisatoren, die Veranstaltung mit Darbietungen von Eigengewächsen des SVS und bekannten Faschings-Stars der Region zu gestalten, kam bei der Prunksitzung gut an. Zum großen Finale versammelten sich gut 50 Akteure auf der Bühne. Der SDP-Hit „Die Nacht von Freitag auf Montag“ brachte die Halle noch einmal zum Toben. Das Lied war der Beitrag der Schwarzacher zu den Gong-Bürgermeisterschafen 2016 und steht seitdem für das humorvolle Miteinander im Ort.

Mitwirkende nach Gruppen: Tanzmäuse, Trainerinnen Linda Döring und Sophia Bräutigam; Panthers, Training in Zusammenarbeit; Dance and Partycrew, Trainer Franzi Blass, Monja Helemann, Frederik Fuchs, Nina Pohley und Anja Philipp, Moderation: Matthias Blass und Paul Hegler; Alte Herren, Trainerin Anja Philipp.