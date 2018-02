VOLKACH vor 1 Stunde

Närrische Bastelaktion

Im Familienstützpunkt Volkach haben Kinder mit ihren Müttern venezianische Masken mit Glitzerkleber und funkelnden Schmucksteinen verziert. Gefärbte Federn gaben den Masken den letzten Schliff, heißt es in einer Pressemitteilung. Anschließenden entstanden noch lange, bunte Girlanden. Das nächste kreative Angebot im Familienstützpunkt Volkach, unter der Leitung von Ellen Ströhlein, ist am 23. März. Dann werden Ostereier bemalt. Anmelden kann man sich im Familienstützpunkt Volkach Tel. (0 93 81) 84 86 51 oder per Mail an familienstuetzpunkt@kloster-st-maria.de. Foto: Ellen Ströhlein