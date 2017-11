Nähabend im Kindergarten Castell

Im Kindergarten Castell ratterten die Nähmaschinen: Viele Mütter hatten sich getroffen, um Nikolausstiefel zu nähen, die der heilige Mann am 6. Dezember für die Jungen und Mädchen in den Kindergarten bringt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei Punsch, Glühwein, Lebkuchen und netten Gesprächen entstanden wie im Nu die Nikolausstiefel für die Kindergartenkinder.