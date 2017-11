Nachwirkungen der Vogelgrippe bei Geflügelschau zu merken

Die Vogelgrippe des vergangenen Jahres hatte auch ihre Auswirkungen auf die Marktbreiter und Markt Einersheimer Kleintierzüchter: Bei ihrer vierten gemeinsamen Geflügelschau am Wochenende konnten sie zwar ein sehr gutes Ergebnis erzielen, allerdings nicht im Bereich der Wasservögel.

Größere Ausfälle

Denn, so Vorsitzender Armin Poppner: „Die Stallpflicht dauerte bis Mitte Mai.“ Und da Wasservögel bei der Paarung eben auch auf Wasser angewiesen sind, gab es in diesem Bereich im Frühjahr größere Ausfälle, so dass bei der Schau am Wochenende auf dem Gelände des Marktbreiter Vereins zumindest bei der Qualitätsprüfung auf Wasservögel verzichtet wurde. Bei den Hühner- und Taubenvögeln stellten sich fünf Alt- und vier Jungzüchter dem Preisrichter mit durchaus sehr gutem Erfolg, wie die Preise am Ende zeigten. Für Ausstellungsleiter Wolfgang Gross natürlich erfreulich, ebenso wie die insgesamt 73 Stück Federvieh, die in die Bewertung kamen. Damit wurde das Niveau des Vorjahres erreicht.

Auszeichnungen

Die Landesverbandsprämie erhielten Friedrich Himmelein (Markt Einersheim) mit Vorwerkhühner, Mathias Himmelein (Markt Einersheim) mit Holländische Zwerghühner silberhalsig und Nils Grimm (Ippesheim) mit Holländische Zwerghühner goldhalsig. Nico Krauß (Marktbreit) erhielt den Kreisverbandsehrenpreis mit New Hampshire goldbraun ebenso, wie Friedrich Himmelein mit Vorwerkhühner und Lea Grimm (Ippesheim) mit Federfüßige Zwerghühner gold-porzellanfarbig. Den Jugendverbandsehrenpreis erhielt Nico Krauß mit Nes Hampshire goldbraun.