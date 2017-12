Nachtschicht im Kampf gegen den Schnee

Es ist 21.20 Uhr: Eine Glocke beginnt, schlägt einen dumpfen Rhythmus in das nächtliche Würzburg. Blicke frieren ein, Gespräche verstummen, Menschen rücken zusammen. Der Rhythmus wird jäh gebrochen durch weitere Glocken, Schwingungen überlagern sich, bis das gesamte Geläut des Doms in Bewegung ist. Wo wenige Augenblicke zuvor noch das Stampfen der großen Salvatorglocke zu vernehmen war, türmt sich eine schauderhafte Kakophonie auf, ein Klangteppich liegt über der Würzburger Innenstadt. Eine tiefe Grundfrequenz lässt Straßen, Häuser und Mauern beben. Vereinzelt sind weiter weg Glockenschläge zu hören: Franziskanerkirche, Adalberokirche, Stift Haug. Lesen Sie hier unsere umfassende Multimediareportage zur Würzburger Bombennacht. 20 Minuten herrscht eine ohrenbetäubende Lautstärke in der Würzburger Innenstadt. Und trotzdem schleichen die Menschen mit großer Vorsicht über die Pflastersteine vor dem Dom. Wenn überhaupt gesprochen wird, wird geflüstert. Etwa 1000 versunkene Blicke richten sich gen Dom. Der Klang der Würzburger Glocken hüllt alles ein, wirkt bedrückend, mahnt zum Fokus auf das, was vor mittlerweile 72 Jahren in genau diesem Moment an genau diesem Ort passiert ist: „Das Ende des alten Würzburg“, sagen einige. Für viele ist das Glockenläuten am Jahrestag der Bombardierung Würzburgs am 16. März fast schon eine obligatorische Veranstaltung: In kleinen Gruppen treffen sie sich vor dem Dom, erzählen sich Erinnerungen, die in der eigenen Familie tradiert werden. Von Generation zu Generation scheint dieses Ritual fortzubestehen. Aber ist es tatsächlich nur die Erinnerung, nur Gedenken? Die Zeitzeugen werden weniger. Was bedeutet Gedenkkultur für die Generationen, die selbst keine direkte Verbindung zur Bombennacht haben? „Für mich ist das Läuten der Kirchenglocken eine wichtige Veranstaltung – so etwas wie ein Mahnmal“, sagt Isabella Hetzel, eine junge Studentin der Sozialen Arbeit. Sie sitzt mit drei Kommilitoninnen auf einer Mauer, hat Teelichter mitgebracht. „Es ist mir wichtig zu zeigen, dass das Thema nicht nur alte Leute bewegt.“ Sie sehe darin vor allem ein Zeichen für die Zukunft, sagt sie: „Dass so etwas nie mehr passiert.“ So sei das Glockenläuten auch ein guter Moment, um sich darauf zu besinnen, was aktuell weltweit geschieht. „Es ruft mir in Erinnerung, dass die gesamte Stadt zerbombt wurde, weil das Land dem Faschismus zum Opfer gefallen ist“, sagt Zirka Hirsch. „Dass wir heute in unserer demokratischen Welt hier stehen und der Opfer gedenken können, das macht natürlich schon etwas mit dem Herzen.“ Auch dem Ehepaar Harren ist es sehr wichtig, die Erinnerung als Mahnung für kommende Generationen aufrecht zu erhalten. „Wenn wir können“, sagt Frau Harren, „kommen wir jedes Jahr am 16. März nach Würzburg.“ Sie nehmen dafür eine Strecke von 160 Kilometern auf sich. „Ich bin in Würzburg geboren“, erzählt ihr Mann, „und meine Eltern haben mir ihre Eindrücke aus der Bombennacht weitergegeben – jedes Jahr am 16. März.“ Es sei eine wichtige und ehrenwerte Tradition, in diesen Stunden zusammen zu gedenken, sagt Harren: „Meine Eltern haben damals alles verloren und man muss sehr darauf achten, dass so etwas nicht wieder passiert.“ Das Läuten der Glocken sei in dieser Hinsicht sehr eindrücklich, denn „das geht wirklich durch Mark und Bein.“ 21.28 Uhr: Das Glockengeläut ist angewachsen zu einem undurchdringbaren Donnern – ohrenbetäubend, fast explosiv. Ein wildes Durcheinander ohne Konzept, ohne Regelmäßigkeiten. Ob dieses akustische Chaos je wieder ein Ende nehmen wird, erscheint in diesem Moment fraglich. Und doch ist die ganze Situation von einer verwirrenden Schönheit geprägt; von Solidarität, Miteinander, Ehrfurcht und Schock zugleich. Die Menschenmenge vor dem Dom ist ebenso heterogen wie die Töne des Glockengeläuts: Wenn man den Blick für einen Moment vom Kirchturm löst, erhascht man ein Bild, das sich in keine Schublade einordnen lässt. Filzhüte, Rastalocken, Wintermützen oder Baseball-Caps. Weißes, lockig-lichtes Haar, kurzes, oder gar keines. Alle eint in diesem Moment der Blick dort hoch zum Kirchturm. Dieter Flasch war acht, als er vor 72 Jahren die Bombardierung von Remlingen aus miterlebt hat. In seiner Heimatstadt Offenbach am Main hatte er bis dahin schon 18 Luftangriffe erlebt. Um der industriellen und somit kriegsgefährdeten Gegend des Rhein-Main-Gebietes zu entkommen, siedelte er mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester in die Würzburger Gegend um. „Dort erlebten wir eine einjährige Phase von fast paradiesischer Ruhe.“ Er stockt, schluckt. „Ich hätte niemals gedacht, dass der schlimmste Luftangriff, den ich je erleben würde, noch bevorstand.“ Seit dem 40. Jahrestag der Bombardierung versucht er, jedes Jahr beim Mahnläuten dabei zu sein. Auch wenn er es für richtig hält, die Vorgeschichte, „die letztendlich zu dieser Entwicklung geführt hat“, aufzuarbeiten, ist die Bombardierung Würzburgs aus seiner Sicht ein Kriegsverbrechen. Denn seiner Meinung nach handelte es sich hierbei nicht mehr um einen strategischen Angriff. Georg Rosenthal hat in seiner Zeit als Oberbürgermeister der Stadt Würzburg nicht zuletzt durch die Gründung des „Dialog Erinnerungskultur“ maßgeblich dazu beigetragen, dass in der Stadt eine umfassendere Form des Erinnerns stattfindet: „Wir müssen uns klarmachen, dass wir nicht nur der Bombardierung am 16. März gedenken“, sagt Rosenthal. Diese sei das Ende eines Gewaltregimes gewesen. Diesen Gedanken hält der Alt-OB vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Situation Europas für äußerst wichtig. Nur durch die Erfahrung der Schlachtfelder seien Menschenrechte, Grundgesetz und Frieden entstanden. „Das ist die Flamme, die Europa weitertragen muss“, sagt Rosenthal. 21.38 Uhr: Ganz allmählich wird das Läuten langsamer, leiser – bis irgendwann nur noch eine Glocke klingt. Die Pausen zwischen den Schlägen werden länger. Bis man nach jedem Schlag vermutet, es könnte der Letzte sein. Und plötzlich tritt tatsächlich vollkommene Stille ein. Die Menschen erwachen aus ihren Gedanken, blicken um sich, doch bewegen will sich niemand so recht.

