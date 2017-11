Nach zwölf Jahren hörte Fritz Albert auf

Ulrike von Schultzendorff ist die neue Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik im Dekanat Castell. Bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag wurde sie als Nachfolgerin von Fritz Albert gewählt, der den Verein seit der Gründung vor zwölf Jahren geführt hatte.

Von Schultzendorff würdigte das beständige Engagement des Gerolzhöfers. Er habe den Verein ins Leben gerufen und einen großen Beitrag zum Erhalt der Kantorenstelle im Dekanat geleistet. Seine Begeisterung für die Sache der Musik sei beispielhaft gewesen und habe sich auf andere übertragen. Die neue Vorsitzende sieht sich und den Vorstand in der Pflicht, den Verein in seinem Sinne weiterzuführen.

In seinem letzten Bericht blickte Albert vor allem auf das ökumenische Doppelkonzert zum Reformationsjubiläum zurück. Unter der Leitung des evangelischen Dekanatskantors Reiner Gaar und seines katholischen Kollegen Karl-Heinz Sauer erklangen in der Casteller Grafschaftskirche und eine Woche später in der katholischen Stadtpfarrkirche in Gerolzhofen eine Kantate von Bach, Teile der Reformations-Symphonie von Mendelssohn-Bartholdy sowie die Cäcilienmesse von Gounod für Chor, Orchester und Solisten. Der Verein habe das Projekt mit 4000 Euro gefördert, sagte Albert.

111 Mitglieder zählt der Verein laut Albert derzeit. Weitere Mitglieder wären sehr wünschenswert.

Wahlen

Neben dem Vorsitzenden beendete auch Schriftführerin Margot Kirchhof (Gerolzhofen) ihre Tätigkeit im Verein. Dem neuen Vorstand gehören an Vorsitzende Ulrike von Schultzendorff, ihr Stellvertreter Pfarrer Hans Gernert (Rehweiler), die neue Schriftführerin Irene Link (Ebersbrunn) und Kassiererin Gertraud Schwingler (Rüdenhausen). Beisitzer bleiben Dietmar Hausstein, Horst Brand und Reiner Bachner. Aufgrund ihrer Ämter gehören Dekan Günther Klöss-Schuster und Dekanatskantor Reiner Gaar dem Vorstand an.