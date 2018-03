Nach warmem Auftakt ab in den Eiskeller

Mit Temperaturen von fünf Grad über dem Durchschnitt ist das neue Jahr relativ warm im Januar gestartet. Der Februar hat das Gegenteil geliefert. Normalerweise liegen die Durchschnittstemperaturen im zweiten Monat des Jahres in Kitzingen bei plus 1,2 Grad, 2018 waren es minus 1,4 Grad. Damit lag der Februar um 2,6 Grad unter dem Schnitt.

Sparsame Niederschläge

Mit minus 11,6 Grad hat Thomas Karl an der Wetterstation am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen am 28. Februar in zwei Metern Höhe die tiefste Temperatur des Monats gemessen. Dass es am Boden und auf den offenen Flächen im Landkreis noch kälter war, steht dabei außer Frage. Der wärmste Tag war der 1. Februar mit plus sechs Grad. Insgesamt hat der mit 28 Tagen kürzeste Monat des Jahres 24 Frosttage geliefert und am Ende auch noch vier Eistage, an denen die Null-Grad-Grenze nicht erreicht wurde.

Bei den Niederschlägen zeigte sich der Februar eher sparsam. 13 statt der üblichen 34 Liter pro Quadratmeter hat Karl aus dem Messbecher in der Mainbernheimer Straße geholt. Das sind 21 Liter oder 60 Prozent weniger als im Schnitt. Dabei hat der 4. Februar mit 3,8 Litern noch am meisten Regen gebracht. Ansonsten gab es zwar zehn Regentage, die aber nur an fünf Tagen mit über einem Liter auch spürbar waren. Von „zu trocken“ will Karl aber noch nicht reden, da der Winter bisher relativ feucht dahergekommen ist.

Ein heller Monat

„Bei den Sonnenstunden stehen wir gut da“, sagte Karl zu den hellen 122 Stunden im Monat Februar. 2002 waren es mit 142 Stunden noch mehr. Ein Februar kann aber auch anders, 2007 gab es gerade mal 37 Sonnenstunden und vor einem Jahr waren es 85.

Wie sich der kalte Februar auf die Vegetation auswirkt, kann man derzeit noch nicht sagen, so Karl. Auf der einen Seite ist Frost für den Boden und seine Bearbeitung gut. Auf der anderen kann starker Frost in Verbindung mit wenig Niederschlag für manche Kulturen zum Problem werden.

Die Bauern jedenfalls haben den milden Monatsanfang mit frostfreien Mittagsstunden genutzt, um die Gülle auf ihren Feldern auszubringen. „Jetzt geht die Mineraldüngersaison los“, sagte Karl und auch da wäre in den nächsten Tage ein bisschen Niederschlag nicht das Schlechteste.