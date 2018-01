Nach links von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagnachmittag fuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem VW Polo auf der Staatsstraße von Geesdorf in Richtung Rüdern. Aus ungeklärter Ursache kam die junge Frau nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Wasserdurchlass und wurde durch den Aufprall mit ihrem Pkw in den angrenzenden Wald geschleudert. Dort blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Schaden laut Polizeibericht: 12 000 Euro.