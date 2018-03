Nach Zusammenstoß davongefahren

Bereits am Mittwoch vergangener Woche ist ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen VW Caddy mit Soester Kennzeichen (SO) in der Ritterstraße in Kitzingen gegen die linke Seite eines weißen Ford gestoßen. Dabei richtete er laut Polizeibericht einen Schaden von 1500 Euro an. Der Unfallverursacher sei von einem Passanten durch Handzeichen auf den Rempler aufmerksam gemacht worden – ignorierte dies jedoch und fuhr unerkannt davon.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.