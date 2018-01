Nach Unfall weitergefahren

Beim Wenden stieß am Mittwochmittag in der Jahnstraße in Volkach ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Daimler gegen einen unter einem Carport geparkten Mercedes SLK und richtete Schaden von 1000 Euro an.

Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Der Geschädigte konnte das Kennzeichen des unfallflüchtigen Autofahrers ablesen und der Polizei mitteilen.

Unter Mithilfe der Aussage eines Postboten konnte das Fahrzeug in der Nähe der Volkacher Heliosklinik gefunden werden. Dabei wurde ein 76-jähriger Rentner als verantwortlicher Fahrer ermittelt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.