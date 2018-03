KITZINGEN vor 1 Stunde

Nach Unfall geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen stieß am Donnerstagmittag ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren gegen den BMW eines 19-jährigen Mannes und richtete einen Schaden von 1300 Euro an. Anschließend fuhr der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Mit Hilfe des abgelesenen Kennzeichens am flüchtigen Opel Vectra konnte laut Polizeibericht schließlich ein 31-jähriger Mann aus Kitzingen als Fahrer ermittelt werden. Bei der Nachschau stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Er musste zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Ferner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.