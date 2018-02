Nach Parkrempler davongefahren

Bereits am Samstagabend ist auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Marktbreiter Straße ein geparkter Pkw angefahren worden. Während der Fahrzeugbesitzer beim Einkaufen war, wurde sein Suzuki zwischen 19 und 19.10 Uhr an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der laut Polizeibericht 600 Euro beträgt.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.