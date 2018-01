Nach Parkrempler davongefahren

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagmittag in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen einen Autofahrer, der beim Ausparken gegen einen roten VW Golf stieß. Anschließend stieg der Mann laut Polizeibericht aus, nahm den Golf in Augenschein und fuhr davon, ohne eine Mitteilung samt Personalien zu hinterlassen. Mit Hilfe des abgelesenen Kennzeichens konnte ein 76-jähriger Mann als Unfallverursacher ermittelt werden. An dem geparkten VW Golf entstand ein Schaden von 200 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.