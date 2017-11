MARKT EINERSHEIM vor 1 Stunde

Nach Ausweichmanöver im Straßengraben

(-ti) Am Sonntagabend fuhr ein 51-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Bundesstraße von Enzlar kommend in Richtung Kitzingen. Auf Höhe der Ortschaft Markt Einersheim rannte ein Tier auf die Fahrbahn. Der Fahrzeuglenker wich dem Tier aus und verlor dabei die Kontrolle über seinen Peugeot. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5000 Euro, so die Polizei.