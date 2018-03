KITZINGEN vor 26 Minuten

Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es in Kitzingen an der Ampelanlage am Hindenburgring West Höhe der Bahnunterführung zu einem Rückstau. Eine 47-jährige Autofahrerin fuhr beim Anfahren auf den vor ihr stehenden VW Passat einer 44-jährigen Frau auf. Diese erlitt dabei leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 1000 Euro.