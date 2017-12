Mut im entscheidenden Augenblick

SCHWANBERG (gkr) Vor über 75 Jahren, in der Osternacht 1942, bekannten sich unter dem Steinkreuz auf dem Fürstenfriedhof in Castell Christel Schmid und sieben junge Frauen zum Einsatz für Christus. Nach Kriegsende bauten sie den Bund christlicher Pfadfinderinnen wieder auf, 1950 erwuchs daraus die Communität Casteller Ring. Christel Schmid wäre am 1. Dezember 125 Jahre alt geworden. Ihr Geburtsort Mörlbach setzte ihr nun ein Denkmal.

Anna Christina Babette Schmid war das 13. Kind der Eheleute Johann Andreas und Elisa Schmid. Der Vater war Bürgermeister und Brauereibesitzer in dem kleinen Dorf Mörlbach, heute ein Ortsteil von Gallmersgarten im südwestlichen Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim. Die Tochter war bis 1961 Bundesmeisterin des Bundes Christlicher Pfadfinderinnen und wurde sowohl mit dem Bundesverdienstkreuz als auch mit dem Bayerischen Verdienstorden auszeichnet. Sie gründete die Communität Casteller Ring auf dem Schwanberg und stand bis 1968 an deren Spitze.

Im Jahre ihres 125. Geburtstages gedachten die Mörlbacher Mater Christel Felizitas Schmid mit einem Festgottesdienst in der Laurentiuskirche, den der Posaunenchor mitgestaltete. Bürgermeister Emil Kötzel und Pfarrer Karl-Heinz Gisbertz enthüllten feierlich eine Stele gegenüber ihres Geburtshauses in der Herrengasse 2, das heute der Familie Gall gehört.

„Ich möchte so gerne Mut machen: Mut zum Abenteuer mit Gott, Mut zur Christusnachfolge – ergriffen von der brennenden Liebe Gottes“, lautet ein Zitat von Christel Schmid, das den Festakt umspannte. „Menschen wie Mater Schmid machen Mut“, sagte Regionalbischöfin Gisela Bornowski in ihrer Festpredigt und bescheinigte ihr damit, ein adventlicher Mensch“ zu sein. Ja, es gebe Menschen, die in hoffnungsloser Situation Licht bringen, die dazu beitragen, dass unser Leben heller werde. So ein Mensch sei Christel Schmid gewesen. Eine starke Frau, die ihren Weg gegangen sei und sich von Gott habe führen lassen. Mit ihrem Leben und Loben sei sie Vorbild für uns. Auch wir sollten als adventliche Menschen Gott in die Welt bringen, gemeinsame Wege gehen und nicht auf unser Recht pochen, sagte Bornowski. Sie forderte dazu auf, einander anzunehmen, denn dies lasse auch Konflikte ertragen.

Rothenburgs Dekan Hans-Gerhard Gross nannte Christel Schmid eine beispielhafte Frau. Der geschäftsführende Verkehrs- und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt riet, sich auf das zu besinnen, was Christel Schmid vorgelebt habe. Sie habe nicht nur Mörlbach einen bleibenden Punkt gegeben.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz erinnerte an das 15-jährige Mädchen Christel Schmid, das sich auf und davon gemacht hatte, Gott und die Welt kennen zu lernen – mit Mut, Courage und wohl auch Angst. Vor allem auf dem Schwanberg sei etwas Bleibendes, Nachhaltiges entstanden, aber nun auch hier in Mörlbach, sagte Kekeritz

Die frühere Priorin, Schwester Edith Therese Krug, die mit drei weiteren Schwestern vom Schwanberg gekommen war, griff die Angst auf, die Kekeritz genannt hatte. Krug richtete dazu den Blick zurück in die Kindheit von Schmid, als die Straßen in Mörlbach noch gepflastert waren und eine Gänseherde vor Schmids Haus marschierte. Vor dem Ganter habe Christel Schmid Angst gehabt, weil dieser sie immer angegriffen habe, erzählte Krug. Doch eines Tages habe sie diesen am Hals gepackt und herumgeschleudert. Der Ganter habe es überlebt, fügte Krug sofort hinzu. Doch fortan habe er Christel Schmid in Ruhe gelassen. Ja, Christel Schmid habe durchaus Angst gehabt, sie habe auch Dunkelheit und Bedrängnis gekannt, aber: „Sie hatte im entscheidenden Moment verantwortlichen Mut.“

Wie es zum Aufstellen der Stele kam, daran erinnerte Bürgermeister Emil Kötzel. Kirchenvorstand Rudolf Meeder habe ihn im Herbst 2015 auf Christel Schmid angesprochen. Eine Förderung über die LAG Aischgrund sei aber nicht so einfach gewesen, denn dafür galt es, ein touristisches Gesamtkonzept für die Gemeinde zu entwerfen. Das beinhalte nun die Aufwertung von Wanderwegen, eine Nachbildung des 5000 Jahre alten „steinernen Ötzi“, Orientierungstafeln, E-Lade-Stationen und eben die Stele zur Erinnerung an Mater Christel Schmid und ihr vorbildliches Leben und Wirken. Am nahen Jakobsweg gebe es zudem Hinweisschilder auf das Geburtshaus.

Nach dem Festakt feierten die Mörlbacher am Nachmittag im Gemeindezentrum im Gedenken an Christel Schmid, die im Dorf ihre Kindheit verbracht hatte, weiter.