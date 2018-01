Musikschule erlebt ein besonderes Jahr

Die Kitzinger Musikschule hat ein ganz besonderes Jahr hinter sich. 2017 wurde die Kultureinrichtung der Stadt 25 Jahre alt. Sie hat sich in der Zeit in die Herzen der Kitzinger gespielt und wurde zur Erfolgsgeschichte.

Bilanz gezogen

Zu dem Fazit kommt die Musikschulleiterin Sigrun Reder am Ende ihrer umfangreichen Jahresbilanz. Das Jahr hat im Juli seinen Höhepunkt erlebt, als in Kitzingen nicht nur der Tag der Franken und die Unterfränkischen Kulturtage stattfanden. Auch die Musikschule feierte 25 Jahre. Zum Unterfränkischen Musikschulfestival hatten sich 25 Ensembles, Bands und Orchester angemeldet, die Stadt erklingen lassen und zahllose Zuhörer bis in die Abendstunden unterhalten. Weitere Auftritte während der Kulturtage folgten, bis die Cinema-Serenade auf dem Stadtbalkon den Schlusspunkt setzte.

Viel beschäftigte Musiker

Aber auch sonst waren die Musiker viel beschäftigt. Es ging im Januar mit Barockmusik los, Schülerkonzerte folgten. Am Tag der offenen Tür war die Musikschule nicht nur gut ausgelastet, sondern „komplett überfüllt“, wie Reder schreibt. Dazu kamen zahlreiche Auftritte bei den verschiedensten Veranstaltungen wie Neujahrsempfängen, Freisprechungen, Einweihungen oder Vernissagen. „Insgesamt konnte man so auf 180 Aufritte zurückblicken“, so die Leiterin.

22 Profis am Werk

Dass die Musikschule aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken ist, hat vor allem auch mit den 22 professionellen Musikpädagogen zu tun, die im vergangenen Jahr 1114 Schüler in allen Altersstufen unterrichteten. Mehr als 200 der angemeldeten Schüler unterstützten neben dem Unterricht eines der 20 Instrumental-Ensembles der Schule.

Stabile Zahlen

Wie Reger schreibt, waren die Schülerzahlen auch im Jubiläumsjahr stabil. Im Elementarbereich sammelten 24 Kleinkinder ab 18 Monate erste musikalische Erfahrungen. 140 Kinder zwischen vier und sechs Jahren waren bei der musikalischen Früherziehung dabei und wurden teilweise direkt in den Kindergärten unterrichtet.

Zusammenarbeit fortgesetzt

Die bestehende Zusammenarbeit mit den Schulen ging erfolgreich weiter. 305 Grundschüler hatten die Möglichkeit, nach dem Unterricht das Angebot Musikwerkstatt oder Percussions-Kids wahrzunehmen und so Zugang zur Musik zu finden. Ein weiteres Erfolgsmodell ist der Bläserklassenunterricht, der in Zusammenarbeit mit dem Armin-Knab-Gymnasium (AKG) durchgeführt wird. Im letzten Jahr wurden 67 Schüler non Lehrkräften der Musikschule betreut.

Die Rangliste

Und noch die Instrumente: Da lag auch im Jahr 2017 das Klavier mit 163 Schülern an der Spitze. Gefolgt von der Gitarre, für die sich 159 Schüler entschieden hatten. 105 Schüler lernten Holzblasinstrumente wie Blockflöte, Klarinette oder Saxofon. Für die Geigen, also Violine oder Viola hatten sich 55 angemeldet. Die Klasse der Blechbläser umfasste 63 Schüler und 35 setzten sich regelmäßig ans Schlagzeug.

Insgesamt waren 587 Schüler allein zum Instrumentalunterricht angemeldet. Zusammen mit dem Elementarbereich und dem Ensemblespiel wurden jede Woche 352 Unterrichtsstunden erteilt, so Reder abschließend.