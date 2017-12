Musikbegeisterung und gute Qualität

Die Ehrungen verdienter Musikerinnen und Musiker standen im Mittelpunkt der Generalproben zum Jahreskonzert der Volkacher Blasorchester am Samstag. Die Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB) Sibylle Säger und Bundesdirigent Ernst Oestreicher überreichten in der Mainschleifenhalle Urkunden und Anstecknadeln an langjährige aktive Musiker der Volkacher Orchester. Sibylle Säger dankte den Akteuren für ihre Treue. „Vor mir steht eine komplette Blaskapelle, die gute Qualität auf die Bühne bringt“, lobte Oestreicher die Musiker.

Seit drei Jahrzehnten bläst Jürgen Mark das Tenorhorn. Christoph Hering (Kontrabass) musiziert seit 25 Jahren. Für 20 Jahre aktives Muszieren wurden Marie Michel, Carina Schwab (beide Flöte), Manuel Scheuring und Marcel Weiß (beide Trompete) ausgezeichnet. Ein Jahrzehnt spielen Cornelius Moller (Oboe), Anne Burger, Katharina Gebauer, Stefanie Barthelme (alle Klarinette), Aurelia Pohli, Johanna Braun, Emma Endres, Ludwig Wemhöfer (alle Waldhorn), Kilian Fuchs, Johannes Sauer, Kai-Uwe Beuerlein (alle Trompete), Janik Schanz (Posaune), Roman Säger (Tuba), Johannes Teubler (E-Bass), Elias Dietrich und Benedikt Sauer (beide Schlagzeug) in den Orchestern.

Für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des Fördervereins Jugendblasorchester wurde Ute Freibott mit der Ehrenbrosche in Gold ausgezeichnet. „Die gute Seele im Hintergrund“ ist laut Musikschulleiter Oskar Schwab für die Verwaltung der Trachten zuständig und bei Veranstaltungen unersetzlich.

Der Vorsitzende des Musikschulvereins, Volkachs, Bürgermeister Peter Kornell, würdigte den erfolgreichen Einsatz der jungen Musiktalente. Sie leisten nach seiner Ansicht einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Kultur an der Mainschleife. „Sie sind ein großer Schatz“, wandte er sich an die Geehrten, die ihre Begabung gut umgesetzt hätten. Sein Appell an die Musiker: „Musizieren Sie weiter zu unser aller Freude.“ Bundesdirigent Oestreicher attestierte den langjährigen Aktiven „pure Musikbegeisterung“.