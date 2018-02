Musikalisches Können bewiesen

Sechs Musikschüler aus dem Musikverein Willanzheim haben am vergangenen Wochenende ihre Prüfung für das Musikerleistungsabzeichen abgelegt. Das Abzeichen gibt es in verschiedenen Stufen; es dient laut Pressemitteilung dazu, den eigenen Leistungsstand zu überprüfen. Der Stoff setzt sich aus Musiktheorie, Instrumentalpraxis und Gehörbildung zusammen; die Prüfung findet vor einer unabhängigen Prüfungskommission statt. Der Kreisverband Kitzingen des Nordbayerischen Musikbundes hatte im Januar zwei Schulungswochenenden zur Vorbereitung in der Musikschule in Volkach abgehalten. Und das mit Erfolg – das bronzene Musikerleistungsabzeichen D1 dürfen nun tragen: Freya Hager und Paul Spangenberg (beide Klarinette), Vera Stöcker (Waldhorn) und Hannes Weiermann (Schlagzeug). Das Abzeichen in Silber D2 haben erreicht: Leonie Braun und Selina Hofmann (beide Saxophon). Foto: Sonja Hofmann