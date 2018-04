Musik und Tanz beim Frühlingsempfang

Mit Gesten und Plakaten illustrierten die Fünftklässler Texte der Lieder, die sie für den Frühlingsempfang des Franken-Landschulheims (FLSH) Schloss Gaibach im Englisch-Unterricht einstudiert hatten.

Vor Freunden und Gönnern der Schule hob Landrätin Schirmherrin Tamara Bischoff die Besonderheit des FLSH hervor. Damit bezog sie sich auf die Worte von Schulleiter Wolfgang Kremer, der auf das gute Abschneiden der Schule bei mehreren bayernweiten Vergleichstests verwies, ist der Pressemitteilung zu entnehmen.

Dass man zum Erreichen besonderer Ämter nicht in allen Fächern gute Noten braucht, merkte die scheidende Fränkische Weinkönigin Silena Werner, ehemalige Gaibacher Schülerin, mit einem Augenzwinkern in Richtung ihres früheren Mathematiklehrers an. Sie hatte die Aufgabe, einen Spendenscheck der Internatsgemeinschaft an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg zu übergeben, die auch von ihr finanziell unterstützt wird.

Das Programm des Empfangs, dessen Moderation die Schüler- und Internatssprecherin Catalina Schilling übernommen hatte, wurde vorrangig von Fünftklässlern gestaltet. Mit einem Tanz unterstrichen sie die Bedeutung des Sportunterrichts und sie zeigten mit den zwei englischen Liedern ihre Fähigkeiten in der Fremdsprache. Außerdem bewiesen sie mit Bearbeitungen von Mörikes „Er ist's“, dass sie mit Gedichten auch kreativ umgehen können.

Einen Bezug zum 200-jährigen Jubiläum im Mai stellten zwei Achtklässlerinnen her, indem sie die Entstehungsgeschichte Bayerischen Verfassung beleuchteten. Die musikalische Begleitung des Empfangs übernahmen Emma Endres (Horn), Geon Ho Yun (Klavier) und Roberta Kelemen (Gesang); für die Verpflegung sorgte die Catering-Gruppe des Internats.

Im Anschluss an den Empfang fand im Konstitutionssaal des Schlosses das Frühlingskonzert statt, bei dem Chöre, Ensembles und Solisten ihr Können bewiesen.