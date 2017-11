Musik am Nachmittag für Senioren

Der Senioren- und Behindertenrat der Stadt Kitzingen lädt zur jährlichen Veranstaltung „Musik am Nachmittag“ ein. Am Mittwoch, 22. November, erwartet die Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm der Städtischen Musikschule von 14 bis 16 Uhr im Dekanatszentrum. Eintritt sowie Kaffee und Kuchen sind kostenfrei. Eintrittskarten im Rathaus bei Franziska Schlier, Tel. (0 93 21) 20 10 04 sowie per E-Mail: franziska.schlier@stadt-kitzingen.de