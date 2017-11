DETTELBACH-BIBERGAU vor 27 Minuten

Muschelkalkplatten gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überstiegen bisher unbekannte Täter ein Hoftor eines Anwesens Am Kreuz in Bibergau. Von dort entwendeten die Unbekannten insgesamt 15 aufgestapelte Muschelkalkplatten im Wert von 270 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.