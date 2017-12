VOLKACH vor 1 Stunde

Muschelkalk für den Marktplatz Volkach

Die Bauarbeiten in der Volkacher Altstadt – genauer gesagt am Marktplatz – gehen in die nächste Runde. Der Platz selbst ist mit einem relativ groben Kopfsteinpflaster belegt. Um zumindest einen Gehweg barrierefrei und behindertengerecht zu bauen, wird von der Castellbank am Brunnen entlang bis zur Rathaustreppe ein etwa drei Meter breiter Weg aus Muschelkalkplatten verlegt. Die Muschelkalkpoller an den Fahrradständern in Richtung der Badgasse werden entfernt und die Fahrradständer selbst so neu angeordnet, dass es mehr werden und sie anstelle der Poller eine Abgrenzung des Platzes darstellen. Ohne Gegenstimme stimmte der Stadtrat Volkach in seiner jüngsten Sitzung dieser Planung zu.