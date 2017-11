Mürbteig-Martinigänse für die Kinder

(ela) Die Begeisterung war den Mädchen und Buben des Kindergartens St. Maria in Dettelbach förmlich ins Gesicht geschrieben: Florian Wolf, Leiter der Seniorenresidenz in Dettelbach, erschien im Kindergarten mit 500 Mürbteig-Martinigänsen. Diese wurden, auch im Namen der Bewohner, an die Kinder übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach dem Laternenumzug wurden die süßen Köstlichkeiten zum Verkauf angeboten. Die Mädchen und Buben von St. Maria bedankten sich mit einem Martinslied für die Spende, heißt zum Abschluss der Mitteilung.