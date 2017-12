Müllgebühren im Landkreis ziehen an

Zuletzt herrschten im Landkreis Kitzingen beim Thema Müllentsorgung geradezu paradiesische Zustände. Dreimal in Folge konnten die Gebühren gesenkt werden. Ab 2018 wird sich diese Entwicklung erstmals wieder umkehren: Die Landkreisbewohner müssen für die Müllentsorgung wieder ein wenig tiefer in die Tasche greifen.

Der Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss des Landkreises gab in seiner Sitzung am Montagnachmittag grünes Licht für die Erhöhung für den Zeitraum von 2018 bis 2020. Es handele sich um eine „moderate“ Steigerung, so der allgemeine Tenor. Die gängige 60-Liter-Tonne schlägt künftig mit 77,40 Euro statt bisher 64,92 Euro zu Buche – bei zwölf Restmüll- und 18 Bioabfallleerungen. Von den 77,40 Euro entfallen 25,20 Euro auf den Biomüll und 16,20 Euro auf den Restabfall, die Grundgebühr liegt bei 36 Euro.

„Auf sehr niedrigem Niveau“

Für die ebenfalls gängigen 120-Liter-Behälter müssen statt bisher 129,85 Euro künftig 154,80 Euro gezahlt werden. Verglichen mit anderen Landkreisen seien die Gebühren „immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau“, so die Beurteilung des Sachgebietsleiters Philipp Kuhn.

Die jetzt anstehende und die kommenden drei Jahre geltende Erhöhung liege demnach „noch unter den Behältnisgebühren von 2010“. Gründe für den Anstieg gibt es mehrere: Preistreiber ist hier vor allem die Biotonne, die im Sommer – fünfeinhalb Monate lang – wöchentlich abgeholt wird.

Ehemalige Hausmülldeponien

Ins Geld gehen auch die Lasten der Vergangenheit: Alleine die Nachsorge der ehemaligen Hausmülldeponien in Nenzenheim und Iphofen kosten jährlich 323 000 Euro. Weitere Kosten fallen zudem für den neuen Wertstoffhof des Landkreises an, der ab kommendem Januar in Kitzingen seinen Betrieb aufnehmen wird.