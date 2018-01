Müller und Nagel im Mittelpunkt des Neujahrsglühens

„Ehrungen haben einen etwas negativen Aspekt: Man merkt, dass man alt wird.“ Wer anders als Dettelbachs Altbürgermeister Reinhold Kuhn hätte am Samstagabend beim „Neujahrsglühen“ des CSU-Ortsverbands mehr an Weisheit in die Ehrungsrunde der Versammlung bringen können. Dabei war Kuhn mit 40 Jahren Mitgliedschaft lange nicht das dienstälteste geehrte Parteimitglied.

Weg von der Jahreshauptversammlung – hin zu einem eigenen Ehrenabend, wollte Ortsvorsitzender Marcel Hannweber im vergangenen Jahr. Der Grund: Die Geehrten sollten an diesem Abend im Mittelpunkt stehen, was bei üblichen Parteiversammlungen oft ein wenig in den Hintergrund gedrängt wird. Das „Neujahrsglühen“ mit Glühwein zu Beginn und dann einem zünftigen Spanferkelessen schien der richtige Rahmen und – so zeigte die zweite Auflage am Samstag – auch der richtige Weg.

Und so lag es denn an Hannweber selber und der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Barbara Becker, die Auszuzeichnenden mit Urkunden und Anstecknadeln entsprechend zu würdigen. An der Spitze standen Reinhold Müller und Ludwig Nagel, die beide seit 55 Jahren Mitglied in der Partei sind.

Sie erhielten ebenso wie das „Urgestein der Dettelbacher CSU“, Lothar Voltz, für 50 Jahre die Raute in Gold. 45 Jahre Mitglied sind Arno Weimann, Bernd Seibel und Paul Pfeuffer; 40 Jahre: Hella Barthel und Reinhold Kuhn, der unter anderem auch 30 Jahre lang als Bürgermeister die Geschicke der Stadt führte; 35 Jahre: Monika Müller und Winfried Nöller; 30 Jahre: Thomas Dauenhauer, der unter anderem auch Ortsvorsitzender der Jungen Union war; für 25 Jahre und mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurde Ursula Richter; 20 Jahre Mitglied sind Christiane und Jörg Holtmann und 15 Jahre Peter Wunder.

Die nächste Veranstaltung des Ortverbands ist der Kreuzbergbieranstich mit der Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär am 9. März 2018 im historischen Rathaus in Dettelbach.