GEISELWIND vor 1 Stunde

Müllbehälter beschädigt

In der Nacht auf Sonntag trieben unbekannte Täter ihr Unwesen auf dem Parkplatz des Mc Donald in der Scheinfelder Straße in Geiselwind, berichtet die Polizei. Die Unbekannten traten mit den Schuhen mehrfach gegen die drei dort aufgestellten metallenen Müllbehälter und beschädigten sie erheblich. Der Geschädigte beziffert den Schaden auf 2200 Euro.