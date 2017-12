Müll in Bauschuttcontainer illegal entsorgt

Auf dem Betriebsgelände einer Zimmerei in der Birkachstraße in Albertshofen entsorgte in der Nacht auf Mittwoch ein bisher unbekannter Täter seinen Müll. Der Unbekannte fuhr laut Polizeibericht kurz nach 2 Uhr mit einem weißen Renault Kangoo oder einem VW Caddy auf das Gelände der Zimmerei und warf einen gefüllten Müllsack in den Bauschuttcontainer. Der Vorfall wurde von einer Videokamera aufgezeichnet und zu weiteren Ermittlungen an die Polizei weitergegeben.